İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Yağız Efe'nin gözyaşları ise yürekleri dağladı.


İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı. Şehitlerden Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Babaevinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı İrfanlı Camii'ne getirildi. Bu sırada şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Yağız Efe'nin gözyaşları ise yürekleri dağladı. Törene şehidin yakınları ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi. - OSMANİYE

Osmaniye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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