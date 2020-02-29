İdlib şehidi Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'ün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi. Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Ramazan Ögütcü, annesi Süphan Öğütcü, kardeşi Yasin Öğütcü ile yakınları, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'un Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali OIcay Küçüttepe, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin öz geçişinin okunmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. 3 ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı. Ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettirler. Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet ve millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde biz huzur ve güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esed rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler. Fakat asıl karşılık ahirette olacaktır."

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Genç'in, öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Suçatı köyü mezarlığında defnedildi.