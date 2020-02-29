İdlib şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bayram Olgun'un naaşı, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Bayram Olgun'un (26) naaşı, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından mahalledeki Karşıyaka Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına katılmak için gelen binlerce kişi hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Şehidin annesi Döne, kardeşi Osman, askeri üniforma giyen kız kardeşleri Ülfet, Fadime ve Esma Yılmaz ile nişanlısı Ayça Sarvin, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Anne Döne Olgun, "Bayram'ım ciğerim yanıyor, Bayram'ım bugün senin bayramın oldu, al bayrağın oldu. Seninle gurur duyuyorum." diye ağıt yaktı.

Şehidin yakınlarını ise protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan, şehit Olgun'un, 3 ay önce babasını, 10 gün önce de amcasını kaybettiği öğrenildi.

Olgun'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda, babasının kabri yanında toprağa verildi.