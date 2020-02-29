İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Adem Akın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Adem Akın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Adem Akın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Adem Akın son yolculuğuna uğurlandı

Suriye, İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:31 Kaynak: AA
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