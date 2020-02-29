Son Dakika › Güncel › İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehidin naaşı Şehit yakınları Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması KAYSERİ - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Şehidin naaşı
Şehit yakınları
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması KAYSERİ - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor