İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Penbe, babası Hüseyin, ablaları Eda ve Sena ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım." diyerek yavrusuna veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2)

Piyade, Develi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü
Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'nın metaneti İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]