İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Taşöz'ün naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Penbe, babası Hüseyin, ablaları Eda ve Sena ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Günaydın, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Anne Penbe Taşöz, törende, "Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım." diyerek yavrusuna veda etti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Şahin Güven'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.