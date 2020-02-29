İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:57 Kaynak: AA
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
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