İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin 43 yıl önce bekçi olarak görev yaparken şehit edilen dedesi Yaşar Tank adına yaptırılan Şehit Yaşar Tank Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandalar katıldı.

Şehidin 6 ay önce nişanlandığı Zeynep Demirezer, "Dik duracağım, eğilmeyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Batuhan Tank, Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın, Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı 1977 yılında yaşanan bombalı bir saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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