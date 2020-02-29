İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı (2)

Piyade, Mersin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:05 Kaynak: AA
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