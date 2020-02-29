İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenaze namazı kılındı.

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenaze namazı kılındı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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