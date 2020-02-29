İdlib şehidi, Samsunlu Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi, Samsunlu Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi, Samsunlu Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

13 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi, Samsunlu Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde toprağa verildi.

İlkadım ilçesinde Büyük Cami'de düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyib Sabri Erdil, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit annesi Menşure, babası Hüseyin Peker ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan şehit annesi Menşure Gürdal, "Kalk annem gidelim evimize. Karagözlüm, gel oğlum" diyerek, ağıt yaktı.Şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınarak, top arabasına taşındı. Şehit Peker'in cenazesi Canik ilçesi Düvecik Mahalle Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.


İlkadım, Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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