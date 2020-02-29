İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor - Son Dakika

İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'a dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'a dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Tabaklı Caminde cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Saygılı'nın cenaze törenine, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı ile TSK'da görevli diğer kardeşi Yasin Saygılı da katıldı.


Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ahmet Saygılı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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