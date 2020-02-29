İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergis (25), memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde törenle toprağa verildi.

İdlib şehidi Selim Nergis, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergis (25), memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde törenle toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergis için Yavuz Selim Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Gülistan Nergis'in güçlükle ayakta durduğu törende, 6 ay önce evlendiği ve 4 aylık hamile olan eşi Fatma Nergis'e yakınları destek olmaya çalıştı.

Şehit Uzman Onbaşı Selim Nergis'in cenazesi, İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Nurdağı İlçesi Şehitliği'nde toprağa verildi.

6 kardeş olan şehidin kardeşlerinden Seyfettin Nergis'in de uzman çavuş olduğu öğrenildi.


- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
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