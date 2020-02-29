İdlib şehidi son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehidi son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi son yolculuğa uğurlandı, System.String[]

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlandı.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Ali Taşöz'ün naaşı Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Develi ilçe meydanına getirildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün naaşı öğle namazını müteakip kılınan İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Kayseri Milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.


Şehidi binlerce kişi uğurladı


Develi Çarşı Camisi'nde kılınan şehidin cenaze namazına binlerce kişi katılırken cenaze namazı havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Develi, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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