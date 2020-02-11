İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

12 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.


İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehit Açıkgöz, camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent protokolü, askeri yetkililer, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, şehidin babası Hasan Açıkgöz, annesi Süreyya Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında şehidin babası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamazken şehidin küçük kardeşi ve amcası da asker selamı verdi. Şehidin diğer yakınları ise törendeki askerlere sarıldı. Törene katılan vatandaşlar tekbirler eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.


Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi. - GAZİANTEP

Halil Açıkgöz, Gaziantep, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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