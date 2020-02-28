İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı.

İdlib'de 33 askerin şehit edildiği hava saldırısının ardından ilk şehit cenazesi Osmaniye'de düzenledi. 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın Bahçe ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin cenazesi Kale Mahallesi'ndeki baba evine getirilirken anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya gözyaşı döktü.

23 yaşındaki şehidin cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından Ağcabey Camii'nde tören düzenledi. Anne Döne Akkaya'nın sedye üzerinde güçlükle durduğu görüldü. Şehidin 2 kardeşi de törende gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti ve MHP milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(İbrahim İmat/İHA)

İbrahim Akkaya, Osmaniye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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