İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde radikal terörist unsurlarca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde radikal terörist unsurlarca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler en üst seviyede uygulanırken, cenazeye katılanlara maske dağıtıldı.


Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde radikal terörist unsurlarca yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, karayolu ile Elbistan'a getirildi. Şehidin naaşını taşıyan cenaze aracına, ilçe girişinden itibaren polis ve jandarma araçları sirenlerini çalarak eşlik etti. Şehidin naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Baba Muhyi ve anne Selamet Taş ile şehidin kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada alınan helalliğin ardından şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracı, törenin yapılacağı Hocazade Camii yanındaki alana geldi. Baba Muhyi Taş, Vali Vahdettin Özkan tarafından teselli edildi. İl Müftüsü Celal Sürgeç, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlardan saf tutarken mutlaka aralarında boşluk bırakmalarını istedi. Törene katılanlara maske dağıtılırken, ayrıca el dezenfektanı ile de tedbir alındı.


Buradaki törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından alınarak namazın kılınacağı alana götürüldü. Burada ilk olarak şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namaz öncesinde helallik alındı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehidin naaşı, Hocazade Mezarlığı'na kadar dualar ve tekbirler eşliğinde götürülerek buradaki şehitliğe defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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