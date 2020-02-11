İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan baba evine getirildi.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilerek, musalla konuldu. Burada, şehidin annesi Güler Albayrak, oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak, "Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba Bayram Albayrak'ta oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

(Ali Göç - Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

İbrahim Albayrak, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
iki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]