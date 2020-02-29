İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

13 dakika önce

İdlib'te düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

İdlib'te düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, memleketi Develi'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehidin annesi Penbe Taşöz, oğlunun tabutu başında asker selamı vererek, "Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi.

Suriye'nin İdlib' kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Develi meydanında tören düzenleniyor. Şehidin al bayrağa sarılı tabutunun yanına gelen anne Taşöz,"Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi.

Şehidin kız kardeşi Sena ise ağabeyinin üniformasını giyerek, tabutun başında asker selamı verdi.

(Ali Göç - Mahmut Kılınç/İHA)

Develi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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