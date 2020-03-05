İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Enes Kaya'nın (26) merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki evine gelerek, baba Süleyman, anne Döne ile eşi Zeliha Kaya'ya acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehidin bir yıldır evli olduğu öğrenildi.

İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya'nın ailesine acı haber verildi

Enes Kaya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:13 Kaynak: AA
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