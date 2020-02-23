İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Şehidin annesi Nisa Karataş, kardeşleri Şemsi Demir, Zeynep Demir, Dursun Erdoğan, Sultan Aslan, Hanım Demir, Ayşe Demir Kıyan, Dilek Doğan, Mustafa Demir, Elif Yıldırım, Emine Demir ve İbrahim Demir ile aile yakınlarının katıldığı törende ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Vali Davut Gül, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken aile yakınları asker selamı verdi.

Şehidin kardeşi İbrahim Demir, tabutun başına gelerek önce asker selam verdi, sonra tabuta bakarak "3 gün önce konuştuk. Bir ay sonra geleceğini söyledin. Beni seni gelip kapıdan alacaktım, anneme götürecektim. Sen şimdi niye geldin? Kanın yerde kalmayacak." diye seslendi.

Şehidin yeğeni Mehmet Demir de "Sen bizim onurumuzsun, gururumuzsun. Dimdik duracağız. Arkanda bizler varız. Mekanın cennet olsun. Şehitler ölmez." diye konuştu.

Tören alanında bulunan kalabalık ise zaman zaman tekbir getirerek, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetledi.

Gaziantep Müftü Vekili Ramazan Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

İdlib şehidi Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı
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