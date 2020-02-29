İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehidin naaşı Şehit yakınları Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı

Şehit yakınları

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:49 Kaynak: AA
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