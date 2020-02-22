İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika

İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay'da toprağa verildi

15 dakika önce

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), Hatay'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay'da toprağa verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), Hatay'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.


Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Fırıncıoğulları'nın cenazesi baba ocağına alkışlar eşliğinde geldi. Burada şehidin yakınları "Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları" attı.


Baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi. Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra AK Parti ve CHP'li milletvekilleri, askeri erkan, çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın annesi Müntaha Fırıncıoğulları, babası Remzi Fırıncıoğulları, kız kardeşleri Esra ve Feray güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 5 kardeş oldukları öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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