İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayrakdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki babaevinden Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Edibe, babası Yusuf Bayrakdar, kardeşleri ve silah arkadaşları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Antakya, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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