Son Dakika › Güncel › İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY - Son Dakika
İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende, şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye, şehitlerini son yolculuğuna uğurladı! Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü