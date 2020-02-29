İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY - Son Dakika

İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende, şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende, şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

İdlib şehidi Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Varank, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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