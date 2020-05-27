İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi - Son Dakika

İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın naaşı helikopter ile Elazığ'a getirildi.

İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın naaşı helikopter ile Elazığ'a getirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenilmesi üzerine ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi.Aile, Elazığ'a helikopterle getirildi.Ardından Şehit Tatar'ın naaşı da helikopter ile akşam saatlerinde Elazığ 8.Kolordu Komutanlığına getirildi.Şehidin naaşını Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutanı korgeneral Osman Erbaş ve ailesi karşıladı.

Şehit teğmen Tatar'ın naaşının yarın Garnizon Şehitliği'nde düzenlenecek törenle defin edileceği öğrenildi.

(İHA)

Elazığ, İdlib, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi - Son Dakika

Son Dakika

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