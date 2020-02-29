İdlib şehidi Teğmeni, son yolculuğuna on binler uğurladı - Son Dakika
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İdlib şehidi Teğmeni, son yolculuğuna on binler uğurladı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Teğmeni, son yolculuğuna on binler uğurladı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Konya'ya getirilen şehidin cenazesi morga konuldu. Bugün de morgdan alınıp, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilip, helallik alındı. Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Karşıyaka Cami önüne getirildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ile on binlerce kişi katıldı. Güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesi Döne Olgun'a kadın astsubaylar ile yakınları yardımcı oldu.

ŞEHİT ANNESİ: BAYRAM'IM ALBAYRAKLARA BÜRÜNDÜN

Oğlunun cenazesinin arkasından tören alanına gelen anne Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye ağladı. Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı.

ŞEHİT ADINA KÜTÜPHANE YAPILACAK

Şehit Olgun'un 2017 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde Tepekent Mahallesi'ne kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi mahallede şehidin adına kütüphane yapmak için çalışma başlattı.

Şehit Olgun'un, geçen yıl ekim ayında vefat eden babası İrfan Olgun'un cenazesine katılmak için memleketine geldiğini ve orada tıraş olduğu berbere, "Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur" dediği öğrenildi.

Şehit Olgun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.


Konya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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