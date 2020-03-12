İdlib şehidi teğmenin annesi: Çocukken 'şehit olacağım' derdi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde, hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) annesi Döne Olgun, oğlunun isteği olan kütüphanenin yapılması ve bir okula isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Oğlunun çocuk yaşlarda şehit olacağını söylediğini hatırlatan Olgun, "Bayram, küçükken televizyon izlediğinde 'Ben şehit olacağım' derdi. Ona şehit olmak nasip oldu" dedi.

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de 27 Şubat günü rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Bunu şehidin vasiyeti olarak kabul eden Selçuklu Belediyesi'nce mahallede şehit Olgun'un adının verildiği bir kütüphane açtı. Ayrıca mahalledeki imam hatip ortaokulunun ismi de değiştirilip şehidin adı verildi.

'OĞLUMUN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ'

Şehit annesi Döne Olgun, oğlunun kütüphane isteğinin yerine getirilmesi ve adının bir okula verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Olgun, "Kütüphane hakkında bana bir şey söylememişti ama öyle bir isteği olmuş. Kütüphane açıldı, oğlumun ismi de verildi. Yine bir okula da oğlumun ismi verildi. Şehitlik Allah'tan gelen bir şey. Allah, askerlerimize güç kuvvet versin. Bayram, küçükken televizyon izlediğinde 'Ben şehit olacağım' derdi. Ona şehit olmak nasip oldu" dedi.

Oğlu Bayram Olgun ile şehit olmadan bir gün önce telefonla görüşüp, hal ve hatır sorduklarını belirten Olgun, "Şehit olmadan bir gün önce telefonla görüştük. İdlib'de telefon fazla çekmediği için kısa görüştük. En son babasının cenazesine gelmişti. Sonra tekrar Suriye 'ye gitti. Amcasının cenazesine de gelemedi" dedi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINA BAŞLAYACAKLARDI

Oğlu için düğün hazırlığına başlayacaklarını ifade eden Olgun, "Oğlum sözlüydü. İzine gelince duasını yapıp, nişan yapacaktık ve düğün hazırlıklarına başlayacaktık. Tarih belirtmemiştik ama yaz aylarında düğün yapmayı planlıyorduk. Nasip olmadı" diye konuştu.

ÜNİVERİSTE DÖNEMİNDE KÜTÜPHANE İSTEMİŞ

Gümüşhane Üniversitesi İktisat bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Osman Olgun, ağabeyinin üniversitede eğitim gördüğü sıralarda kütüphane istediğini, bunu da mahallenin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında mesaj olarak yayınladığını hatırlattı. Olgun, "Ağabeyim, üniversitede ikinci veya üçüncü sınıfta okuduğu sırada bizim Tepekent Mahallesi'nin hesabından mahalleye kütüphane yapılması konusunda mesaj yayınladı. Hatta arkadaşlarına da mesajı yaymalarını ve birlik beraberlik içinde olup kütüphanenin yapılmasını istemişti. O dönemlerde dersleri yoğun olduğu için fazlada girişimde bulunamamıştı. Şehit olduktan sonra gündeme geldi ve kütüphane açıldı" dedi.

Ağabeyi ile şehit olmadan 2 gün önce telefonla görüştüklerini belirten Olgun, "Şehit düşmeden 2 gün önce telefonla görüştük. İdlib'de telefon iyi çekmediği için fazla konuşamadık. Nasıl olduğumu sordu, hatta bana 'dönem uzatmadan üniversiteyi bitirirsin' diyerek şaka yapmıştı" ifadelerini kullandı.

'O KAN BİZİ O YOLA İTECEKTİR'

Olgun, 2016 yılında kendisi de asker olmak için başvuru yaptığını, genel sağlık sorunları nedeniyle olamadığını söyledi. Askerliğin ağabeyine nasip olduğunu ifade eden Olgun, "Bana askerlik nasip olmadı, ağabeyime nasip oldu. Ağabeyim üniversiteden sonra gitti. Herhangi bir aksaklık olmadan görevini tam olarak yerine getirdi. Cenab-ı hak şehitlik rütbesini nasip etmiş. Ben şu an yine askerliği düşünüyorum. Canımı da vatanım için vermeye hazırım. Bu konuda sadece ben değil herkes hassas. Bu sadece bana özgü veya akrabalarımıza özgü değil. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur' dediği gibi damarımızdaki o kan bizi o yola itecektir" diye konuştu.

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