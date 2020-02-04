İdlib şehidi tır şoförü Akatay, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan tır şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Sivil şoför Akatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Fatma Bahadırlı Camisi'ne götürülen Akatay'ın naaşı, ikindi namazını müteakip ağabeyi İbrahim Akatay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törende baba Hüseyin ve Fatma Akatay güçlükle ayakta durdu.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit yakınları, tören alanına gönderilen Cumhuriyet Halk Partisinin çelengini kırarak tepki gösterdi.