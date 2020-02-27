İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Baykuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak konvoy halinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Malik Ejder Türbesi yanındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş'a taziyelerini bildirdi.

Şehidin tabutuna sarılan anne Zeynep Baykuş, "Şehidim, oğlum. Güle güle git canım oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yiğidim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek ağıt yaktı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Baykuş'un naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Kahramanmaraş, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı "İdlib'de TSK, Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]