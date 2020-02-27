İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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