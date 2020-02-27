İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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İdlib şehidi Uzman Çavuş Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:15 Kaynak: AA
Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
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