İdlib şehidi Uzman Çavuş Deprem Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Deprem Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Deprem Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehitlerinden Deprem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay'da düzenlenen törenin ardından ambulansla Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası Deprem'in naaşı, burada helalliğin alınmasından sonra İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile birlikte eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, Çamiçi Şehitliği'nde toprağa verildi.

Mardin'deki 70. Mekanize Tugay Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığı'ndan, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde geçici görevlendirilen Deprem'in, şehit olmadan iki gün önce babaevine izne geldiği öğrenildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Deprem Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:11 Kaynak: AA
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