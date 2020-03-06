İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara, Iğdır Havaalanı'na getirildi-AKTÜEL - Son Dakika

Ehlibeyt Alimleri Derneği üyesi Zeki Tümay'ın okuduğu duanın ardından bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı ambulansa konuldu. Bu sırada tören alanından ayrılan baba Asker Kara, "Vatan sağolsun, mevzu vatansa şah damarımı keserim" dedi. Şehidin cenazesi Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran Köyü'ne gönderildi.

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