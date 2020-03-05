İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Soylu ve askeri yetkililer, Fatih Kara'nın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyüne gelerek, baba Asker ve anne Nazlı Kara'ya acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer, köy sakinleri ve Göktaş teselli etti.

Yaklaşık 6 yıldır görev yapan 27 yaşındaki şehidin baba evine ve köyün sokaklarına Türk bayrakları asıldı.

Fatih Kara, Suriye, Iğdır, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi
Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 05:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]