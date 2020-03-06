İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın cenazesi memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyü mezarlığına getirildi.

Şehidin babası Asker ile annesi Nazlı Kara, kardeşleri ve aile yakınlarının katıldığı törende, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Enver Ünlü, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İdlib'de başka bir saldırıda gazi olan Ercan Babet ile Sefter Güzelnargün ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konulan şehit Kara için cenaze namazı kılındı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Tören sonunda Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehidin tabutunun sarıldığı Türk Bayrağı'nı baba Asker Kara'ya verdi. Bayrağı alan Asker Kara, "Oğlum seninle gurur duyuyorum" diyerek öpüp anlına koydu.

Törende taşınan Şehit Fatih Kara'nın fotoğrafını da Tuğgeneral Yücel Özel, anne Nazlı Kara'ya verdi. Anne Kara oğlunun fotoğrafına göz yaşları içinde sarıldı.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Fatih Kara son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Kara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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