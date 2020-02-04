İdlib şehidi Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

İdlib 'de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir , Sakarya 'da dualarla son yolculuğa uğurlandı.

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Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti