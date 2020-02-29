İdlib şehidi Uzman Çavuş için baba ocağında helallik alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş için baba ocağında helallik alındı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş için baba ocağında helallik alındı

6 saat önce

İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş için baba ocağında helallik alındı, System.String[]

İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş, şehit Baysal için baba ocağında dualar okudu, helallik alındı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de acılı aileyle bir araya gelerek şehit için dualar okudu.


İdlib'te rejim unsurları tarafından TSK güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Şehit Baysal için baba evinde helallik alındı. Ailesi, yakınları ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş, şehit Baysal için bir araya gelerek dualar okudu. Yakınları, şehit Baysal için gözyaşı döktü. Ardından şehidin naaşı, düzenlenecek cenaze töreni sebebiyle Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne götürüldü. - İSTANBUL

Sancaktepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
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