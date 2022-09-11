İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

11.09.2022 16:21

SURİYE'de teröristlerce açılan ateşte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe (24), şehadetinin 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

SURİYE'de teröristlerce açılan ateşte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe (24), şehadetinin 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 Eylül 2021'de askeri araca teröristlerce tanksavar ile açılan ateşte Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, şehit oldu. Evli olan şehit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Sınırtepe, şehadetinin yıl dönümünde Kartal Şehirliği'ndeki kabri başında anıldı. Buradaki anma programına, şehidin babası Faruk, annesi Suzan, eşi Sevinç Sınırtepe ve çok sayıda kişi katıldı. Duaların okuduğu programda şehidin annesi ile eşi, gözyaşı döktü. Şehidin babası Faruk Sınırtepe de Vatan sağ olsun. Allah vatana, millete zeval vermesin. Allah askerimizi, ordumuzu, polislerimizi korusun. Çok şükür, böyle bir durum başımıza geldi. Şükürler olsun. Mevlam bu durumu bize hediye etti. Geride 3 kardeşi daha var; gerekirse onlar da vatana, millete ve bu bayrağa feda olsun dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
İdlib şehidi uzman çavuş, mezarı başında anıldı İdlib şehidi uzman çavuş, mezarı başında anıldı Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:20 Çin otomotiv devi Chery Türkiye'de yatırıma odaklandı
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
15:16 Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'
14:55 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 16:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement