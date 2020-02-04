İdlib şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler son yolculuğuna uğurlandı (2)

Gaziantep, İdlib, Özler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı
Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:08:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]