İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'in Gaziemir ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.



Geçtiğimiz gün Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alparslan için Gaziemir ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının öncesinde dualar edilip, helallik istendi. Şehidin ailesi ve yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, dualar ve tekbirlerle Kadifekale Şehitliği'ne götürüldü ve toprağa verildi.



Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. - İZMİR