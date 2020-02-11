İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan şehit Özcan'ın (25) naaşı, cenaze töreni için Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Bünyamin Özcan ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2019 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın annesi Pakize Baran da tabutun başında, "Benim Yasinime de selam götür. Kader arkadaşı oldunuz kuzum. 'Annen iyi, annene bir şey olmaz' de. Mekanın cennet olsun. Damatlık giydiremedik kusura bakma kuzum. En güzel damatlığı giydiniz siz." diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırıkkale, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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