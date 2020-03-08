İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika

İdlib 'te hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe 'deki evinin önünde mevlit okutuldu.

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