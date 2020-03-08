İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika
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İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL İÇİN MEVLİT OKUTULDU

6 saat önce

Kubilay ÖZEV / İstanbul DHAİdlib'te hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe'deki evinin önünde mevlit okutuldu.

İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL İÇİN MEVLİT OKUTULDU, System.String[]

Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA

İdlib'te hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe'deki evinin önünde mevlit okutuldu.

İdlib'te şehit olan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreni ile defnedilen Uzman Onbaşı Emre Baysal için Sancaktepe'deki baba ocağında mevlit okutuldu. Evinin önündeki taziye çadırında düzenlenen mevlit programına, şehit onbaşının annesi Nuran Baysal, babası Uğur Baysal, kardeşleri Sahra, Rahim ve Yunus Baysal ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile bazı şehit aileleri ve komşuları katıldı.

"BU TOPRAKLAR HİÇBİR ZAMAN ŞEHİTSİZ KALMADI"

Hz. Ebubekir Sıddık Camii İmamı Mikail Tekçe tarafından tüm şehitler için dua okunmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün 8 Mart Kadınlar Günü, biz kadınlar bütün zorlukların yanında dimdik duran anneler babalar olarak şehit anneleri, şehit bacıları, şehit eşleri ve bizzatihi ve kendileri şehit olan kadınlar adına  bugün istedim ki 8 Mart'ta bizim kıymetli şehidimiz, onurumuz Emre Baysal'ın ailesi, bu acıyı daha önce yaşamış şehit aileleriyle bir araya gelsinler, dertleşşinler birbirlerinin acılarına ortak olsunlar, hafifletsinler acılarını istedim" dedi. Döğücü,"Bu topraklar hiçbir zaman şehitsiz kalmadı. İşte o yüzdendir ki bugün bizim evlatlarımız, bizler, bu memlekette huzur içinde, bu şanlı bayrağımızın gölgesinde rahatça nefes alabilip huzurluca yaşayabiliyoruz" diye konuştu. Konuşmadan sonra mevlit yemeği dağıtıldı. Başkan Döğücü, yemeğin ardından şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin evi

-Taziye çadırı

İmam tarafından mevlit okunması

-Belediye Başkanının konuşması

-Yemek ve Kuran dağıtımı

-Genel ve detaylar


Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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