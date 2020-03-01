Son Dakika › Güncel › İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1)
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması Askeri tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit...
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması
Askeri tören
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Son Dakika: AB, İdlib'i görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı