İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması Askeri tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit...

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması

Askeri tören

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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