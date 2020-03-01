İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Ahmet Hamdi Akseki Camisinden görüntü İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının camiye getirilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi ve şehit ailesine taziyede bulunması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin camiye gelişi Bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir...

Ahmet Hamdi Akseki Camisinden görüntü

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın naaşının camiye getirilmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelmesi ve şehit ailesine taziyede bulunması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin camiye gelişi

Bakanlar Abdulhamit Gül ve Bekir Pakdemirli'inin aileye taziyede bulunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve aileye taziyede bulunması

Cenaze namazına katılanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiye ve aileye taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. (2)

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (2)

Devlet Bahçeli, Halil Çankaya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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