İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'Nun camiye gelişi ve aileye taziyede bulunması

Cenaze namazı için camiye gelen vatandaşlar

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması

ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. (3)