İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesi (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın cenazesi (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Hocazade Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, bazı milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri baba Muhyi ve anne Selamet Taş ile aileye taziyelerini iletti. Törene askeri kamuflajla gelen şehidin nişanlısı Fadime Yıldız'ı da yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, törende, koronavirüs tedbirlerine dikkati çekerek, "Safları sıklaştırmayın aranızda birer kol mesafesi kadar boşluk" bırakın diyerek vatandaşları uyardı.

Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Hocazade Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Bu arada, şehit Taş'ın amcasının oğlu Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 Şubat'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Öte yandan, cenaze tören alanı Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi, katılımcılara maske ve eldiven dağıtıldı, el dezenfektesi yapıldı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş son yolculuğuna uğurlandı (2)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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