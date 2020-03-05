İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'daki Mevlana Camisi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Baskil ilçesinin Karaali köyüne getirilen şehit Coşkun'un (26) naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ağabey Hasan Coşkun'a şehidin emaneti Türk bayrağını öperek teslim etti.

Ağabey Hasan Coşkun da "Biz hakkımızı helal ettik. Sizler de hakkınızı helal edin. Vatan sağ olsun." dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da ağabey Coşkun'a şehidin fotoğrafını verdi.

Cenaze törenine, şehidin babası Ahmet Coşkun, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun dün Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmuş, şehidin bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırmıştı.

Ragıp Soylu, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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