İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

50 dakika önce

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın (25) cenazesi askeri uçakla Sivas'a getirildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın (25) cenazesi askeri uçakla Sivas'a getirildi.

Şehidin cenazesini taşıyan askeri uçak, gece saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.

Şehidin cenazesini, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile yakınları karşıladı.

Şehidin annesi Fadime, babası Hüseyin Nayir'i yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi Sivas Belediyesi cenaze aracına konularak konvoy eşliğinde Yukarı Tekke Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.

Nayir'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği'nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:13 Kaynak: AA

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