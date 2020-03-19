İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in Sivas'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in Sivas'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in Sivas'taki ailesine acı haber verildi

39 dakika önce

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) Sivas'taki ailesine acı haber ulaştı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in Sivas'taki ailesine acı haber verildi, System.String[]

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) Sivas'taki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin Alibaba Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, anne Fadime ve baba Hüseyin Nayir'e şehadet haberini verdi.

Şehidin evine, sokağına askerler ve Sivas Belediyesi görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Beş kardeşin en küçüğü şehit Ramazan Nayir'in bekar olduğu, iki kardeşinin ise trafik kazısında vefat ettiği öğrenildi.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de şehidin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, "Töreni yarın yapacağız. Tabiki şehidimize sahip çıkacağız, layık bir şekilde uğurlayacağız. Yaşanan malum süreçten dolayı da alınan tedbirlere riayet edeceğiz. Komşular ve herkes bu duruma uyarsa seviniriz." dedi.

Ayhan, şehit için törenin yarın Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde yapılacağını belirtti.

İdlib, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:00 Kaynak: AA

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