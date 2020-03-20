İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehit Ramazan Nayir'ın (24) naaşı, Alibaba Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliğine getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk ve Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Şehidin annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir, güçlükle ayakta durdu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği taziye mesajı okundu.

Cenaze namazının ardından Nayir'in naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Bu arada, törene katılanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için dua edildi.

Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]